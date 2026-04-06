Депутаты ЛДПР предложили создать сервис для обжалования на «Госуслугах»

Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для обжалования любых административных правонарушений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо лидера партии Леонида Слуцкого вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
По словам Слуцкого, существующая система часто дает сбои и гражданам приходится тратить время и деньги на бумажную волокиту, чтобы оспорить ошибочные штрафы.
На «Госуслугах» уже есть сервис «Обжалование штрафов», через который подано более 60 000 жалоб (каждая третья удовлетворена). Но посредством этого механизма разрешается обжаловать только штрафы за нарушения ПДД. Парламентарии хотят распространить эту практику на все виды штрафов. Предполагается, что цифровой сервис будет работать бесплатно, снизит нагрузку на суды и облегчит жизнь граждан.