Депутаты ЛДПР предложили создать сервис для обжалования на «Госуслугах»

На «Госуслугах» уже есть сервис «Обжалование штрафов», через который подано более 60 000 жалоб (каждая третья удовлетворена). Но посредством этого механизма разрешается обжаловать только штрафы за нарушения ПДД. Парламентарии хотят распространить эту практику на все виды штрафов. Предполагается, что цифровой сервис будет работать бесплатно, снизит нагрузку на суды и облегчит жизнь граждан.