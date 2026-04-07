Общество

«Чеченскую Республику Ичкерия» признали террористической

Суд в Грозном признал террористической и запретил на территории России работу организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ), а также 29 ее подразделений в 14 европейских странах. Решение принято на основании доказательств, собранных ФСБ России и Генпрокуратурой, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ предупреждает, что все причастные к деятельности террористической организации будут привлечены к уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧРИ была создана в Чечне в 1991 г., а с 2007 г. ею руководит скрывающийся в Британии Ахмед Закаев, находящийся в международном розыске. После начала Россией спецоперации члены ЧРИ воюют на стороне Украины, участвуя в диверсиях и убийствах.

Закаев, бывший министр иностранных дел так называемой Ичкерии, находится в международном розыске с 2001 г. Российская Генпрокуратура подозревает его в терроризме, организации убийств мирных граждан и силовиков. В 2003 г. лондонский суд отказал в его экстрадиции в Россию, позднее британский МИД предоставил Закаеву статус беженца.

