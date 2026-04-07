Главная / Общество /

В Москве госпитализировали с отравлением 28 артистов Красноярского театра

Ведомости

В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, показ спектакля «Бой с тенью» отменен. Об этом сообщили в пресс-службе премии и фестиваля «Золотая маска».

«Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена. Специалисты выясняют причину», – рассказали организаторы премии и фестиваля (цитата по ТАСС).

Из-за инцидента отменен показ спектакля, который должен был пройти 6 апреля на сцене Театра имени Моссовета. Зрителям автоматически вернули деньги за билеты.

В пресс-службе «Золотой маски» отметили, что приоритетом остается оказание помощи пострадавшим и создание условий для их восстановления.

Сообщение об отмене спектакля появилось в официальном Telegram-канале премии фестиваля примерно за 30 минут до запланированного показа. Известно, что сюжет спектакля основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», которую он написал по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Зрителей ожидало погружение в гротескный и саркастичный мир, наполненный сказочными героями.

