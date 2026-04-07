Стартовал прием заявок на международную премию «Евразия» 2026 года

Начался прием заявок на международную премию «Евразия» 2026 г. Об этом на пресс-конференции сообщила депутат Госдумы и председатель координационного совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Премия направлена на поддержку проектов в сфере международного сотрудничества, культуры и сохранения традиционных ценностей. Участвовать могут компании, команды и отдельные участники, реализующие инициативы на евразийском пространстве.

В этом году будет десять номинаций. Среди них – «Язык мира» за вклад в популяризацию русского языка, «Культурный код» за проекты в сфере искусства и культуры, «Мосты дружбы» за развитие международного взаимодействия, «Лидер Евразии» за личный вклад в общественные инициативы. А также «Память поколений» за проекты сохранения исторической правды, «Голос Евразии» за объективное освещение евразийской интеграции, «Яркий старт» за оригинальные идеи и проекты, направленные на развитие международного сотрудничества и продвижение традиционных ценностей. Еще есть номинации «Искусство учить» – за вклад в развитие системы воспитания и образования подрастающего поколения и «По зову сердца» – за активную волонтерскую деятельность. Отдельно предусмотрена специальная номинация для проектов, выходящих за рамки основных категорий.

Заявочная кампания продлится до 30 августа, потом пройдут экспертная оценка, международное голосование. С 19 октября по 1 ноября запланированы образовательная программа и очная защита проектов. Дату же награждения победителей определят позже.

«Мы ждем всех, кто работает на объединение. Это и культура, и медиаобразование, благотворительность, очень много номинаций», – отметила Аршинова.

По ее словам, в 2026 г. акцент сделают на практической реализации инициатив. Участники, вошедшие в шорт-лист, смогут представить свои проекты в Москве и защитить их перед жюри. Для номинантов также запустят образовательную программу с онлайн-курсами, менторством и экспертными сессиями.

В 2025 г. премия прошла впервые, в ней участвовали представители 80 регионов России и 27 стран. Всего было подано 3700 заявок, из которых отобрали 800 номинантов. Финал прошел в Национальном центре «Россия» в Москве, где объявили 45 лауреатов по итогам экспертного и международного голосования.

АНО «Евразия» занимается развитием гуманитарных проектов и международного сотрудничества. Так, за два года своей работы организация открыла Центр русского языка в Бишкеке, создала и начала проводить ежегодно фестиваль «Евразия-Кинофест». Также «Евразия» реализует программы гуманитарной помощи и образовательные инициативы.

