Генпрокуратура: вице-губернатор Коробка вывел 1 млрд рублей через ФК «Кубань»
Средства, полученные вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой незаконным путем, выводились с помощью футбольного клуба «Кубань». Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ во время судебного заседания, передает ТАСС.
«В 2015-2016 гг. Коробка за предоставление субсидий из регионального бюджета, за предоставление сельхозземель тем или иным коммерческим предприятиям, за предоставление иных льгот сформировал систему "поборов", которая заключалась в перечислении под видом пожертвований, их принимал футбольный клуб "Кубань"», – сказал он.
По данным надзорного ведомства, объем выведенных таким образом средств составил 1 млрд руб. Представитель ГП подчеркнул, что средства незаконного обогащения могли также быть распределены между другими чиновниками региона. Речь идет о людях, которые были задействованы в схеме с предоставлением преференций.
В Ленинском районном суде Краснодара идет рассмотрение по иску Генпрокуратуры в отношении Коробки и его семьи. Ведомство требует обратить в доход государства имущество, принадлежащее его родственникам. Ответчиками стали сам чиновник, а также 20 физических и 3 юридических лица. Коробка не пришел на заседание.