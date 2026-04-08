В России более 100 000 подростков сдают в аренду мошенникам аккаунты в Telegram
Свыше 100 000 несовершеннолетних россиян вовлечены мошенниками в схему сдачи своих аккаунтов в Telegram в аренду для дальнейшей работы кол-центров. Об этом сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин на 16-м Российском форуме по управлению интернетом, передает ТАСС.
«Ущерб здесь не только индивидуальный, но и массовый. Поэтому нам нужна не разрозненная реакция, а координация усилий по профилактике, которая остановит эту волну до того, как дети сломают себе жизнь», – сказал он.
Калинин подчеркнул, что соучастие в таких преступлениях практически ставит крест на будущей карьере и жизни подростка. Сейчас, по его словам, уже фиксируется около 2500 каналов в Telegram, вовлекающих несовершеннолетних в схему.
2 апреля МВД России предупредило, что мошенники также активно используют схему «встречного перевода» под предлогом получения выигрышей или дохода от инвестиций. Аферисты убеждают жертву перевести деньги якобы для получения причитающихся выплат. Речь идет о так называемых «верификационных депозитах», «гарантийных переводах», «антифрод-проверках» или «конвертационных платежах».