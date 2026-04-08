В Петербурге арестовали подозреваемого в передаче деталей для подлодки

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 3 апреля арестовал пожилую женщину по обвинению в поджоге АЗС. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Арестованной грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. По данным следствия, 1 апреля петербурженка бросила бутылку с зажигательность смесью на территории заправки на Софийской улице. Произошло возгорание.