Общество

В Петербурге арестовали подозреваемого в передаче деталей для подлодки

В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в попытке передать иностранному гражданину детали для подводной лодки. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что детали являются комплектующими для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизельгенератора – главной энергетической установки подлодок проекта «Варшавянка».

В результате было возбуждено дело по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники).

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 3 апреля арестовал пожилую женщину по обвинению в поджоге АЗС. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Арестованной грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. По данным следствия, 1 апреля петербурженка бросила бутылку с зажигательность смесью на территории заправки на Софийской улице. Произошло возгорание.

