Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Врио главы Нововоронежа Черенкова задержали по подозрению в коррупции

Ведомости

Временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрия Черенкова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и в рабочем кабинете, сообщал портал «РИА Воронеж» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, Черенков допрашивается в СУ СК России по Воронежской области. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. По предварительным данным, инкриминируемые чиновнику деяния связаны с его предыдущей работой – на посту первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района.

Черенков начал официально исполнять обязанности главы Нововоронежа с 1 апреля 2026 г. Об этом стало известно 30 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщалось на сайте администрации города.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её