Врио главы Нововоронежа Черенкова задержали по подозрению в коррупции
Временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрия Черенкова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и в рабочем кабинете, сообщал портал «РИА Воронеж» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника издания, Черенков допрашивается в СУ СК России по Воронежской области. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. По предварительным данным, инкриминируемые чиновнику деяния связаны с его предыдущей работой – на посту первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района.
Черенков начал официально исполнять обязанности главы Нововоронежа с 1 апреля 2026 г. Об этом стало известно 30 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщалось на сайте администрации города.