ФСИН опровергла данные о побеге преступников из спецвагона в Чувашии
Информация о том, что в Чувашии произошел побег нескольких осужденных из специального вагона, не соответствует действительности, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
«Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», – говорится в публикации.
8 апреля в СМИ появились сведения о том, что побег совершили 5–6 осужденных. Уточнялось, что правоохранительные органы якобы ведут их поиски.