Добровольно ставший иноагентом блогер получил условный срок

Мировой судья судебного участка № 275 Московской области приговорил блогера Марата Никандрова (считается в России иноагентом) к восьми месяцам условно с испытательным сроком на один год за уклонение от обязанностей иноагента. Это следует из данных картотеки участка.

Блогер признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Никандров был включен в реестр иноагентов по собственному желанию в декабре 2023 г. Он рассказывал, что направил в Минюст заявление, в котором указал, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена и что собирается действовать как иноагент. Блогер объяснял, что сделал это «по приколу».

23 декабря 2025 г. Никондрова оштрафовали на 20 000 руб. за пикет у Госдумы, сообщало «РИА Новости». До этого суд на 15 суток арестовал его и еще двоих человек за неповиновение полиции.

