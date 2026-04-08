Добровольно ставший иноагентом блогер получил условный срок
Мировой судья судебного участка № 275 Московской области приговорил блогера Марата Никандрова
Блогер признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
Никандров был включен в реестр иноагентов по собственному желанию в декабре 2023 г. Он рассказывал, что направил в Минюст заявление, в котором указал, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена и что собирается действовать как иноагент. Блогер объяснял, что сделал это «по приколу».
23 декабря 2025 г. Никондрова оштрафовали на 20 000 руб. за пикет у Госдумы, сообщало «РИА Новости». До этого суд на 15 суток арестовал его и еще двоих человек за неповиновение полиции.