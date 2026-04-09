Росавиация ограничила работу аэропортов Волгограда, Геленджика и Краснодара
Росавиация временно ограничила работу аэропортов Краснодара «Пашковский», Геленджика и Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сообщение о вводе временных ограничений в краснодарской воздушной гавани было опубликовано в 22:55 мск 8 апрелся, волгоградской – в 22:57 мск. В 23:11 мск Кореняко сообщил об ограничении работы аэропорта Геленджика.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 15:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.