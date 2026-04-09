Российские космонавты могут получать пенсию более 500 000 рублей

По словам профессора, размер выплаты определяется с учетом оклада. Пенсия составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимума гражданин достигает, прослужив не менее 20 или 25 лет (для женщин и мужчин соответственно). Оклад, в свою очередь, зависит у летчиков от места работы, классности, часов полета и воинского звания. Доход космонавтов высчитывается по количеству полетов на орбиту и проведенного в космосе времени