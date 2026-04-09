Российские космонавты могут получать пенсию более 500 000 рублей

Ведомости

В России только космонавты и летчики-испытатели могут претендовать на пенсионные выплаты в размере 500 000 руб. и выше. Других категорий граждан РФ для этого нет, сообщил «РИА Новости» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам профессора, размер выплаты определяется с учетом оклада. Пенсия составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимума гражданин достигает, прослужив не менее 20 или 25 лет (для женщин и мужчин соответственно). Оклад, в свою очередь, зависит у летчиков от места работы, классности, часов полета и воинского звания. Доход космонавтов высчитывается по количеству полетов на орбиту и проведенного в космосе времени

Эксперт подчеркнул, что пенсия, превышающая 500 000 руб. может сложиться, если учесть все эти показатели.

1 апреля Социальный фонд России проиндексировал пенсии по государственному обеспечению на 6,8%. Повышение выплат коснулось порядка 4 млн человек. Органиизация провела индексацию пенсий, которые назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя. Кроме того, такие выплаты получают некоторые категории участников Великой Отечественной войны, например жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и Сталинграда.

