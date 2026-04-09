Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся осадки
Осадки в Москве продлятся до ночи 9 апреля и возобновятся с рассветом 10 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше +3…+5 градусов в столице и до +2…+7 градусов в Подмосковье. Четверг и пятница будут самыми холодными днями на этой неделе.
Уже с 11 апреля влияние циклона начнет ослабевать, отметил синоптик. Небольшие дожди еще пройдут, но воздух прогреется до +6…+8 градусов в столице и +4…+9 – по области. На следующий день осадки прекратятся, температура превысит норму – после полудня в Москве ожидается +10…+12 и до +8…+13 градусов в Подмосковье.
По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в четверг и пятницу в регион вернется «зимний» сценарий: ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, гололедица и штормовой ветер с порывами до 15 м/с. Из-за ветра ощущаться температура будет как –5…–8 градусов. Ночные температуры упадут до –5 градусов, а дневные не поднимутся выше +3…+6 градусов.