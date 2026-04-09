В Москве из-за снегопада прекратили аренду электросамокатов
В Москве из-за снегопада операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Поездки в такую погоду могут быть небезопасными, отметили в ведомстве. Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовали отказаться от поездок в это время и воспользоваться городским транспортом.
В ночь на пятницу, 10 апреля, в Москве и области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Местами высота снежного покрова может достичь 5 см. Уже днем сугробы растают, потому что температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов при ночных значениях 0…–2 градуса.
Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram, что 9 апреля на Москву обрушатся снежные заряды и штормовой ветер. Видимость ухудшится до нескольких километров, сформируется снежный покров в несколько сантиметров.