Главная / Общество /

В Москве из-за снегопада прекратили аренду электросамокатов

В Москве из-за снегопада операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Поездки в такую погоду могут быть небезопасными, отметили в ведомстве. Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовали отказаться от поездок в это время и воспользоваться городским транспортом.

В ночь на пятницу, 10 апреля, в Москве и области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Местами высота снежного покрова может достичь 5 см. Уже днем сугробы растают, потому что температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов при ночных значениях 0…–2 градуса.

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram, что 9 апреля на Москву обрушатся снежные заряды и штормовой ветер. Видимость ухудшится до нескольких километров, сформируется снежный покров в несколько сантиметров.

