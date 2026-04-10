В возрасте 67 лет умер «пионер хип-хопа» Африка Бамбаатаа
Американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа скончался в возрасте 67 лет в Филадельфии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком.
Бамбаатаа, настоящее имя которого Лэнс Тейлор, считается одним из основателей хип-хоп-культуры. В конце 1970-х он создал коллектив Universal Zulu Nation, вдохновившись творчеством диджея Кула Херка.
Наибольший коммерческий успех музыканту принес трек Planet Rock, выпущенный в 1982 г. Композиция стала одной из ключевых в развитии жанра и в 1984 г. поднялась до 4-й позиции в американском R'n'B-чарте.
Тейлор родился в 1957 г. в Южном Бронксе и вырос в период экономического спада района. Он рано увлекся музыкой, в том числе благодаря коллекции пластинок своей матери, и начал проводить вечеринки в общественных центрах, где стал переиначивать и микшировать старые хиты.
Последние годы жизни артиста сопровождались судебными разбирательствами. В его адрес выдвигались обвинения в сексуальном насилии и других преступлениях, относящихся к 1980–1990-м гг.