«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в очном и онлайн-формате

В 2025 г. очное шествие 9 мая состоялось в 57 регионах России, участие в нем приняли около 7 млн человек. Самая массовая акция прошла в Санкт-Петербурге – 1,2 млн участников. В Челябинске в шествии приняли участие 200 000 человек, в Уфе – 180 000, в Казани – 150 000. Акция также проходила в Германии, Греции, Грузии, Армении, Киргизии, Мексике, Болгарии и других странах.