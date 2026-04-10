«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в очном и онлайн-формате
Акция «Бессмертный полк» в 2026 г. пройдет как в традиционном формате, так и онлайн – решение будут принимать регионы исходя из обстановки. Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
По его словам, задача – провести День Победы и шествие на высоком уровне. «Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она [акция «Бессмертный полк»] пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, – онлайн», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
«Бессмертный полк» – общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и за рубежом. Формат мероприятия уже менялся в разные годы, в том числе из-за пандемии коронавируса и вопросов безопасности.
В 2025 г. очное шествие 9 мая состоялось в 57 регионах России, участие в нем приняли около 7 млн человек. Самая массовая акция прошла в Санкт-Петербурге – 1,2 млн участников. В Челябинске в шествии приняли участие 200 000 человек, в Уфе – 180 000, в Казани – 150 000. Акция также проходила в Германии, Греции, Грузии, Армении, Киргизии, Мексике, Болгарии и других странах.