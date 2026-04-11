Минпросвещения порекомендовало школам провести выпускные 27 июня
Минпросвещения рекомендовало провести выпускные в школах 27 июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Он подчеркнул, что эта дата носит рекомендательный характер.
Министр пояснил, что цель ведомства – создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны.
Единый день проведения последнего звонка был определен еще в декабре: его рекомендовано провести 26 мая. В программу торжеств Минпросвещения предложило включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна, чествование многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей.