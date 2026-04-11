В Дагестане арестовали руководителей стройфирмы по делу о хищении 550 млн рублей
Кировский районный суд Махачкалы арестовал финансового директора и управляющего строительной компании ООО «АР групп» по подозрению в мошенничестве при продаже квартир в несуществующих домах, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2024–2025 гг. подозреваемые по предварительному сговору продавали квартиры в несуществующих домах Махачкалы. Части объектов не было вовсе, а на реальные строения у фирмы и фигурантов не было необходимых документов.
Таким образом, у граждан были похищены денежные средства на общую сумму более 552 млн руб. В январе 2026 г. суд арествоал генерального директора ООО «АР групп».