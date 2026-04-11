Частицу пасхального Благодатного огня доставили в Москву
Частица Благодатного огня, сошедшего в канун Пасхи в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, доставлена в Москву. Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает ТАСС.
Святыня будет передана на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня отвезут в храмы и монастыри в России. Традиционно святыня распространяется по епархиям в течение первых часов после прибытия делегации.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется часовне над Гробом Господним в виде вспышек, после чего патриарх зажигает от него свои пучки свечей и передает пламя верующим.
Российская делегация Фонда Андрея Первозванного с 2003 г. доставляет Благодатный огонь в Россию на Пасху. В этот раз делегацию возглавили митрополит Каширский Феогност и председатель попечительского совета Владимир Якунин.