Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Частицу пасхального Благодатного огня доставили в Москву

Ведомости

Частица Благодатного огня, сошедшего в канун Пасхи в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, доставлена в Москву. Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает ТАСС.

Святыня будет передана на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня отвезут в храмы и монастыри в России. Традиционно святыня распространяется по епархиям в течение первых часов после прибытия делегации.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется часовне над Гробом Господним в виде вспышек, после чего патриарх зажигает от него свои пучки свечей и передает пламя верующим.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного с 2003 г. доставляет Благодатный огонь в Россию на Пасху. В этот раз делегацию возглавили митрополит Каширский Феогност и председатель попечительского совета Владимир Якунин. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её