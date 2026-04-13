В Москве женщина умерла после инъекции в салоне красоты
Уголовное дело возбуждено после того, как женщина погибла после брахиопластики (пластики рук) в салоне красоты в Москве, сообщило ГСУ СК России по столице.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемую в ближайшее время доставят «в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий», отметили в СК.
По данным СК, сотрудница салона красоты на Краснопролетарской улице провела операцию 12 апреля. Прокуратура Москвы уточнила, что подозреваемая при проведении операции ввела пациентке обезболивающее, после чего женщина умерла. Известно, что фигурантка арендовала кабинет в салоне красоты. У нее не было лицензии на этот вид деятельности, подчеркнули в надзорном органе.
Брахиопластика – это операция, в ходе которой пациенту удаляют избыток кожи и жировой ткани в области плеч. Так происходит коррекция контура рук и устранение дряблости кожи.