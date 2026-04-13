В Москве женщина умерла после инъекции в салоне красоты

По данным СК, сотрудница салона красоты на Краснопролетарской улице провела операцию 12 апреля. Прокуратура Москвы уточнила, что подозреваемая при проведении операции ввела пациентке обезболивающее, после чего женщина умерла. Известно, что фигурантка арендовала кабинет в салоне красоты. У нее не было лицензии на этот вид деятельности, подчеркнули в надзорном органе.