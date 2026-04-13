МИД подключился к урегулированию ситуации с россиянкой в Мексике
Министерство иностранных дел России совместно с посольством РФ в Мехико предпринимает шаги для разрешения ситуации, связанной с несовершеннолетней россиянкой в Мексике. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«МИД России совместно с посольством России в Мехико прилагает активные усилия для разрешения ситуации с несовершеннолетней гражданкой Российской Федерации», – заявила Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
«Это серьезно нарушает международные обязательства страны, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г., двустороннюю Консульскую конвенцию 1978 г., Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.», – говорится в комментарии официального представителя МИДа.
Она также отметила, что удержание несовершеннолетней россиянки в государственных организациях опеки и нежелание правоохранительных органов предоставить к ней консульский доступ намекает на вовлеченность официальных мексиканских структур.
В 2023 г. Марина Романова, приемная мать девушки, сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. Женщина обратилась к мексиканским властям, в том числе к президенту Клаудии Шейнбаум, с призывом о помощи. Она утверждала, что не получила своевременного уведомления о действиях госорганов, и выразила опасения, что ее дочь могла попасть в рабство.
По данным Infobae, Proceso и El Imparcial, дочь россиянки находилась под опекой системы DIF штата Мехико с 2023 г. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье. Мать девочки Марина Романова эти обвинения отрицала.
Власти рассматривают произошедшее как «исчезновение несовершеннолетней», а не похищение с участием сотрудников госорганов. Образовательное учреждение, где училась девушка, также заявляло, что информация о похищении не соответствует действительности.
19 марта 2026 г. мать пустили в зал суда, запретив говорить на русском языке. Она увидела дочь один раз по видеосвязи на пять минут, и тогда Романовой показалось, что Кристина была беременна.
12 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил «РИА Новости», что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 г.