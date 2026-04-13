Дегтярев: лимит на легионеров ужесточается в интересах детско-юношеского футбола
Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) даст шанс российским футболистам вырасти. Об этом он заявил в интервью ИС «Вести».
Согласно проекту приказа, с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков и выпускать на поле одновременно не более семи. Сейчас разрешено заявлять до 13 легионеров, из которых восемь могут находиться на поле.
«У нас сегодня исторический шанс повернуть внимание руководителей футбола, клубов, средства гигантские, которые вращаются в этой сфере, в сторону детско-юношеского футбола», – отметил Дегтярев.
По его словам, цель изменений – дать больше возможностей российским футболистам. Иностранные игроки при этом сохранят возможность выступать в чемпионате, однако их уровень должен быть выше. Министр подчеркнул, что практика массового использования легионеров «достаточно посредственного качества» не приносит пользы развитию национального футбола.
26 февраля сообщалось, что зимой в клубы РПЛ перешли 20 иностранных игроков, из которых только три – из Европы. Лидером по числу легионеров остается Бразилия. Самым дорогим переходом стала покупка бразильца Джона Джона петербургским «Зенитом» за 18 млн евро. Также в договор включены бонусы, которые могут увеличить сумму сделки фактически до 20 млн. Второй по стоимости сделкой стал переход Дэвида Рикардо из «Ботафого» в московское «Динамо» за 6 млн евро с дополнительными выплатами до 1 млн евро.