Дегтярев: лимит на легионеров ужесточается в интересах детско-юношеского футбола

26 февраля сообщалось, что зимой в клубы РПЛ перешли 20 иностранных игроков, из которых только три – из Европы. Лидером по числу легионеров остается Бразилия. Самым дорогим переходом стала покупка бразильца Джона Джона петербургским «Зенитом» за 18 млн евро. Также в договор включены бонусы, которые могут увеличить сумму сделки фактически до 20 млн. Второй по стоимости сделкой стал переход Дэвида Рикардо из «Ботафого» в московское «Динамо» за 6 млн евро с дополнительными выплатами до 1 млн евро.