Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения автономной некоммерческой организации высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предостережение связано с недопустимостью нарушения обязательных требований. Рособрнадзор также предложил учебным заведениям принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

2 марта Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт». Решение принято в соответствии с федеральными законами «Об образовании в РФ» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум петербургским вузам. Предложения принять меры по обеспечению соблюдения законодательства в рамках федерального госконтроля в сфере образования направлены в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

