Главная / Общество /

Выжившему в Охотском море Пичугину назначили три года принудительных работ

Октябрьский районный суд Улан-Удэ озвучил решение по делу о гибели двух человек во время дрейфа судна в Охотском море. Выживший Михаил Пичугин признан виновным, ему назначили три года принудительных работ, передает ТАСС.

«Признать Пичугина Михаила Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса РФ, ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ», – сказала судья Наталья Ткачева.

Статьи, по котором судили Пичугина, касаются нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также использования заведомо ложных документов.

Помимо принудительных работ, из заработной платы виновного будут удержаны 10% в пользу государства.

Брат и племянник Пичугина погибли 9 августа 2025 г. У лодки сломался мотор. Первым погиб 15-летний Илья, затем, как рассказал выживший, его отец сошел с ума и выпал из лодки. По данным следствия, поломка мотора случилась в 19,2 км от берега, а у мужчины не было права эксплуатировать маломерное судно «Байкат 470» на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 км) от берега. Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора. Пичугин не обеспечил безопасность судна и пассажиров, что привело к длительному бесконтрольному дрейфу по акватории Охотского моря и гибели людей.

