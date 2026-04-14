Выжившему в Охотском море Пичугину назначили три года принудительных работ

Брат и племянник Пичугина погибли 9 августа 2025 г. У лодки сломался мотор. Первым погиб 15-летний Илья, затем, как рассказал выживший, его отец сошел с ума и выпал из лодки. По данным следствия, поломка мотора случилась в 19,2 км от берега, а у мужчины не было права эксплуатировать маломерное судно «Байкат 470» на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 км) от берега. Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора. Пичугин не обеспечил безопасность судна и пассажиров, что привело к длительному бесконтрольному дрейфу по акватории Охотского моря и гибели людей.