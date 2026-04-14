Главная / Общество /

ФСБ задержала семерых человек за поджоги машин полицейских

Сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали семерых молодых людей, которые осуществляли поджоги инфраструктурных объектов и автомобилей правоохранителей, в пяти российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных есть несовершеннолетние. Все они работали по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Жителей регионов РФ привлекли к преступной деятельности с помощью каналов с объявлениями о быстром заработке в иностранном мессенджере.

Исполнители поджогов были задержаны в Башкортостане, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Двое из них – иностранные граждане 2006 года рождения, остальные – россияне 1994-2010 годов рождения. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 1 ст. 205 (теракт) УК РФ. Максимальное наказание по ним – 20 лет лишения свободы.

13 апреля следствие предъявило обвинения 16-летнему жителю Московской области. Подросток обвиняется в совершении четырех террористических актов (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на железной дороге. В апреле 2026 г. он устроил поджоги на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги. Злоумышленник последовательно поджигал объекты транспортной инфраструктуры на 26-м и 28-м км перегона Бирюлево – Домодедово, а также на 55-м и 60-м км у станций Львовская и Молоди.

