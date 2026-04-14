ФСБ задержала семерых человек за поджоги машин полицейских

13 апреля следствие предъявило обвинения 16-летнему жителю Московской области. Подросток обвиняется в совершении четырех террористических актов (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на железной дороге. В апреле 2026 г. он устроил поджоги на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги. Злоумышленник последовательно поджигал объекты транспортной инфраструктуры на 26-м и 28-м км перегона Бирюлево – Домодедово, а также на 55-м и 60-м км у станций Львовская и Молоди.