Общество /

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Тамбовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали лабораторию по производству химических наркотиков в Гавриловском муниципальном округе Тамбовской области. Они задержали пятерых россиян и изъяли почти 100 кг мефедрона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, фигуранты устроили нарколабораторию в производственном помещении. Сотрудники ФСБ изъяли химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон весом более 97 кг, а также различные прекурсоры в объеме 5000 л.

Следственное отделение УФСБ России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Фигурантам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В марте 2025 г. ФСБ России при поддержке Росгвардии раскрыла работу подпольных нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях. Двое граждан России организовали производство и продавали синтетические вещества через интернет. Тогда были изъяты более 55 кг N-метилэфедрона, 450 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества.

