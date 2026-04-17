ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Тамбовской области

В марте 2025 г. ФСБ России при поддержке Росгвардии раскрыла работу подпольных нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях. Двое граждан России организовали производство и продавали синтетические вещества через интернет. Тогда были изъяты более 55 кг N-метилэфедрона, 450 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества.