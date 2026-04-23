Межрайонный природоохранный прокурор Ленобласти арестован по делу о взятках
Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова арестовали по делу о получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Зобова обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, Зобов в 2024-2025 г. получил от представителей бизнеса взятки на более 6 млн руб. за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленобласти. Он обещал взяткодателям не проводить прокурорские проверки и не привлекать их к ответственности за нарушение законодательства об экологии.
Дело расследует главное военное следственное управление СК России. Уточняется, что действия Зобова повлекли не только нарушение интересов государства в области охраны окружающей среды, но и причинение ущерба Минобороны в особо крупном размере.
В апреле Октябрьский райсуд Петербурга арестовал главу администрации Токсово Ленобласти Олега Иванова, обвиняемого в получении взяток. Его подозревают в получении взяток с ноября 2024 г. по апрель 2026 г. По версии следствия, Иванов, его заместитель и помощник вымогали у директора коммерческой компании 30 млн руб. за содействие в аренде с последующим выкупом земельных участков.