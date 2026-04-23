Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 338,5-0,28%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Общество /

В Махачкале преступник напал с ножом на врачей республиканской больницы

В Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале неизвестный напал с ножом на врачей, один из медиков в реанимации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

Состояние второго врача оценивается как стабильное.

Минздрав региона уточняет, что пострадали дежурившие врачи – травматолог и хирург. Инцидент произошел в приемном отделении больницы.

«Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», – рассказали в региональном минздраве.

Напавший сумел скрыться с места преступления, но вскоре был задержан, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь