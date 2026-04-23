В Махачкале преступник напал с ножом на врачей республиканской больницы
В Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале неизвестный напал с ножом на врачей, один из медиков в реанимации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
Состояние второго врача оценивается как стабильное.
Минздрав региона уточняет, что пострадали дежурившие врачи – травматолог и хирург. Инцидент произошел в приемном отделении больницы.
«Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», – рассказали в региональном минздраве.
Напавший сумел скрыться с места преступления, но вскоре был задержан, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).