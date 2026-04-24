Григоренко: сервисами «жизненная ситуация» воспользовались более 90 млн граждан

Григоренко напомнил, что россиянам доступны 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации». За период действия проекта «Государство для людей» были значительно оптимизированы процессы взаимодействия граждан с государством, отметил он. В рамках федеральных «жизненных ситуаций» среднее количество подаваемых документов упало с 28 до трех, сроки предоставления услуг в среднем снизились со 102 до 35 дней, а среднее число визитов – с 14 до трех. В региональных «жизненных ситуациях» сроки сократились с 44 до 14 дней, число документов – с восьми до четырех, а визитов – с четырех до одного.