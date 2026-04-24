CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,4+0,07%RTSI1 167,48+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Главная / Общество /

Григоренко: сервисами «жизненная ситуация» воспользовались более 90 млн граждан

Ведомости

Более 90 млн человек воспользовались сервисами «жизненная ситуация» с момента запуска проекта. Об этом зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил в рамках пленарной сессии всероссийского форума «Государство для людей» в Красноярске.

Григоренко напомнил, что россиянам доступны 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации». За период действия проекта «Государство для людей» были значительно оптимизированы процессы взаимодействия граждан с государством, отметил он. В рамках федеральных «жизненных ситуаций» среднее количество подаваемых документов упало с 28 до трех, сроки предоставления услуг в среднем снизились со 102 до 35 дней, а среднее число визитов – с 14 до трех. В региональных «жизненных ситуациях» сроки сократились с 44 до 14 дней, число документов – с восьми до четырех, а визитов – с четырех до одного.

Самыми популярными федеральными «жизненными ситуациями» стали «Поступление в вуз», «Получение налогового вычета» и «Выход на пенсию по старости». Удовлетворенность граждан при использовании «жизненных ситуаций» достигает 98%, следует из результатов социологических исследований аналитического центра при правительстве.

По словам Григоренко, улучшение госуслуг проводится по ряду ключевых направлений. В частности, оптимизируются сроки предоставления услуг, сокращается документооборот и число личных визитов граждан, внедряются технологии искусственного интеллекта, развиваются механизмы комплексного и проактивного обслуживания. Обучение принципам адресного взаимодействия с жителями и бизнесом прошли более 125 000 федеральных и региональных госслужащих.

В рамках «жизненных ситуаций» единый сервис интегрирует взаимосвязанные государственные услуги. Это дает возможность гражданам и предпринимателям получать услуги комплексно, без лишних обращений в различные ведомства и сбора дополнительных документов.

