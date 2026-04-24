Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHKZ16 900+1,81%CNY Бирж.11,02-0,46%IMOEX2 743,15-1,02%RTSI1 154,74-1,02%RGBI119,99-0,67%RGBITR781,08-0,63%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве пассажир упал на рельсы в метро, засмотревшись в телефон

Его оштрафовали на 20 000 рублей за нарушение требований безопасности
Пассажир упал на рельсы на станции «Красносельская», засмотревшись в телефон, сообщили в Главном управлении МВД по Москве, опубликовав видео падения. Его оштрафовали.

Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Электропоезд остановился «в критической близости» от упавшего человека, указали в МВД. Перед падением молодой человек смотрел в экран смартфона.

Молодого человека оштрафовали по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности) на 20 000 руб.

«Данный случай – еще одно напоминание о том, что безопасность в метро зависит не только от бдительности полиции и мастерства машинистов, но и от каждого пассажира», – заключили в МВД.

Это не первая остановка движения на красной ветке московского метро за последнюю неделю. 21 апреля временно приостановили движение поездов на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» из-за технической неисправности одного из составов. Тогда неисправный поезд был остановлен, пассажиров вывели через тоннель, никто не пострадал.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её