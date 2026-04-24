В Москве пассажир упал на рельсы в метро, засмотревшись в телефон

В Москве пассажир упал на рельсы в метро, засмотревшись в телефонЕго оштрафовали на 20 000 рублей за нарушение требований безопасности
Пассажир упал на рельсы на станции «Красносельская», засмотревшись в телефон, сообщили в Главном управлении МВД по Москве, опубликовав видео падения. Его оштрафовали.
Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Электропоезд остановился «в критической близости» от упавшего человека, указали в МВД. Перед падением молодой человек смотрел в экран смартфона.
Молодого человека оштрафовали по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности) на 20 000 руб.
«Данный случай – еще одно напоминание о том, что безопасность в метро зависит не только от бдительности полиции и мастерства машинистов, но и от каждого пассажира», – заключили в МВД.
Это не первая остановка движения на красной ветке московского метро за последнюю неделю. 21 апреля временно приостановили движение поездов на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» из-за технической неисправности одного из составов. Тогда неисправный поезд был остановлен, пассажиров вывели через тоннель, никто не пострадал.