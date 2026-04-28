Тейлор Свифт зарегистрирует свой голос для защиты от ИИ
Американская певица Тейлор Свифт подала в ведомство США по патентам и товарным знакам три заявки на регистрацию товарных знаков. Этот юридический шаг, вероятно, направлен на защиту своей личности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Variety.
Две заявки касаются звуковых товарных знаков с ее голосом: «Эй, это Тейлор Свифт» и «Эй, это Тейлор». Третий товарный знак – визуальная торговая марка. Речь о «фотографии Тейлор Свифт с розовой гитарой на черном ремне, в разноцветном переливающемся боди и серебристых ботинках». Она «стоит на розовой сцене перед разноцветным микрофоном на фоне фиолетовых огней».
Заявки от компании Swift’s TAS Rights Management заметил юрист по вопросам интеллектуальной собственности Джош Гербен из Gerben IP. По его словам, заявки на регистрацию товарных знаков демонстрируют обеспокоенность представителей индустрии развлечений насчет потенциальной угрозы, что ИИ лишит артистов возможности контролировать свой голос и образ без их согласия.
В январе Variety писала, что адвокаты юрфирмы Yorn Levine, представляющие интересы актера Мэттью Макконахи, зарегистрировали для него восемь товарных знаков. По их словам, это сделано для того, чтобы защитить голос и внешность актера от несанкционированного использования ИИ.