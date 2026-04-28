Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
DIAS1 422+0,14%CNY Бирж.10,908-0,29%IMOEX2 730,01-0,09%RTSI1 149,63-0,09%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,41-0,01%
Общество

Тейлор Свифт зарегистрирует свой голос для защиты от ИИ

Ведомости

Американская певица Тейлор Свифт подала в ведомство США по патентам и товарным знакам три заявки на регистрацию товарных знаков. Этот юридический шаг, вероятно, направлен на защиту своей личности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Variety.

Две заявки касаются звуковых товарных знаков с ее голосом: «Эй, это Тейлор Свифт» и «Эй, это Тейлор». Третий товарный знак – визуальная торговая марка. Речь о «фотографии Тейлор Свифт с розовой гитарой на черном ремне, в разноцветном переливающемся боди и серебристых ботинках». Она «стоит на розовой сцене перед разноцветным микрофоном на фоне фиолетовых огней».

Заявки от компании Swift’s TAS Rights Management заметил юрист по вопросам интеллектуальной собственности Джош Гербен из Gerben IP. По его словам, заявки на регистрацию товарных знаков демонстрируют обеспокоенность представителей индустрии развлечений насчет потенциальной угрозы, что ИИ лишит артистов возможности контролировать свой голос и образ без их согласия.

В январе Variety писала, что адвокаты юрфирмы Yorn Levine, представляющие интересы актера Мэттью Макконахи, зарегистрировали для него восемь товарных знаков. По их словам, это сделано для того, чтобы защитить голос и внешность актера от несанкционированного использования ИИ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь