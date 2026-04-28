«Яндекс» спрогнозировал дождливые майские праздники

На майские праздники жителей европейской части России ожидают дожди, в Сибири прогнозируются температурные аномалии до +26 градусов. Такие данные представил сервис «Яндекс Погода». Прогноз был подготовлен с помощью ИИ-технологии «Метеум», основанной на анализе метеорологических параметров.

В Москве и Воронеже с 1 по 3 мая будут дожди, после установится облачная погода без осадков, температура повысится с +10 градусов до +15... +18 градусов к концу первых выходных. На 9–11-е число ожидается до +19 градусов. В Санкт-Петербурге 1–3 мая будет без осадков с температурой до +21 градуса, на 9–11 мая синоптики прогнозируют дожди и понижение до +14... +16 градусов.

На юге России погодные условия также будут переменчивыми. В Волгограде после дождливого 1 мая установится сухая погода и температура +13... +16 градусов, на вторые майские ожидается потепление до +21 градуса. В Ростове-на-Дону осадки ожидаются на протяжении всех праздничных дней с температурой в +13 градусов, затем +18... +21 градус. В Краснодаре дожди будут практически непрерывными, температура вырастет с +11... +14 градусов в первые майские до +20 во вторые.

В Поволжье осадки ожидаются 1 мая, затем погода стабилизируется, температура будет постепенно расти до +15 градусов. На Урале в оба праздничных периода прогнозируются дожди и прохладная погода в диапазоне +8... +13 градусов.

В Сибири, напротив, ожидается аномально жаркая погода. В Новосибирске и Красноярске температура может достигать +17... +26 градусов, во вторые майские не исключены осадки. В Омске также вероятны кратковременные дожди при температуре до +24 градуса 1–3 мая со снижением до +11 градусов 9–11 мая.

