Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,937-0,4%VEON-RX66,7-1,77%CHKZ16 750-0,3%IMOEX2 695,2-0,05%RTSI1 136,68-0,05%RGBI119,44+0,11%RGBITR778,84+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Ведомости

Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края задержали. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, 24 апреля ребенок вышла из дома на прогулку в поселке Стрелка, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Следователи регионального управления СКР с сотрудниками криминалистического центра СК России при поддержке краснодарской полиции установили преступника – 31-летнего местного жителя.

Следствие полагает, что в тот же день мужчина усадил девочку в свою машину и поехал с ней в сторону хутора Белого. Во время движения он задушил ребенка, после чего вывез тело за пределы хутора и скрыл его в районе водоема. Потом он уехал из Темрюкского района.

Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанному предъявлено обвинение. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося. Следователи проверили показания на месте с участием обвиняемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.

28 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах по установлению местонахождения девочки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь