В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края задержали. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
По данным следствия, 24 апреля ребенок вышла из дома на прогулку в поселке Стрелка, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Следователи регионального управления СКР с сотрудниками криминалистического центра СК России при поддержке краснодарской полиции установили преступника – 31-летнего местного жителя.
Следствие полагает, что в тот же день мужчина усадил девочку в свою машину и поехал с ней в сторону хутора Белого. Во время движения он задушил ребенка, после чего вывез тело за пределы хутора и скрыл его в районе водоема. Потом он уехал из Темрюкского района.
Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанному предъявлено обвинение. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося. Следователи проверили показания на месте с участием обвиняемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.
28 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах по установлению местонахождения девочки.