Умер автор «Экономической летописи России» Николай Кротов

Умер автор «Экономической летописи России» Николай КротовСотруднику музея Финансового университета был 71 год
Скончался сотрудник музея Финансового университета писатель Николай Кротов. Об этом сообщил президент университета Михаил Эскиндаров.
Писателя не стало 27 апреля.
Кротов родился 7 марта 1955 г. в Черниковске (упраздненный город республиканского подчинения Башкирской АССР). В 1977 г. окончил Московский химико‑технологический институт им. Менделеева, в 1990 г. – Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Является одним из создателей Российско‑американского университета (РАУ), был директором Института массовых политических движений, гендиректором АНО «Экономическая летопись». С ноября 2019 г. работал сотрудником музея Финансового университета и был руководителем проекта «Финансовый университет: Годы и люди».
Был автором и соавтором почти 100 трудов, в том числе серии «Экономическая летопись России». Работал в жанре публицистики и мемуарной литературы методом «устной истории»: собирал свидетельства очевидцев событий экономической жизни СССР и России, следует из сообщения.