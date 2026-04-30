Главная / Общество /

Умер американский ученый, расшифровавший геном человека

Американский ученый-генетик Крейг Вентер умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в заявлении института, который он основал.

Ученый скончался в Сан-Диего после госпитализации из-за осложнений, возникших на фоне лечения онкологического заболевания.

«Его лидерство и видение изменили геномику и способствовали развитию синтетической биологии. Мы почтим его наследие, продолжая миссию, которую он создал, – продвижение геномной науки, поддержка государственных инвестиций, которые делают возможными открытия, и широкое партнерство для превращения знаний в реальные результаты», – сказал Андерс Дейл, президент института Крейга Вентера.

Научная деятельность Вентера сыграла значимую роль в переходе биологии к масштабному анализу генетических данных и ускорению исследований генома. Ученый участвовал в первых проектах по расшифровке человеческого генома, а также возглавлял работы, позволившие получить высококачественную последовательность диплоидного генома человека. Его научные группы первыми создали синтетическую бактериальную клетку, функционирующую на основе искусственно собранного генома.

