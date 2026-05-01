Спасатели нашли тело последнего погибшего при лавине в Бурятии
В Окинском районе Бурятии обнаружено тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на массиве Мунку-Сардык 24 апреля. Поисково-спасательные работы полностью завершены, сообщило агентство гражданской обороны и ЧС региона.
Тело нашли 30 апреля при обследовании участка площадью 100 кв. м. В поисках участвовали 13 спасателей: 8 из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 5 из Иркутской ПСС.
Группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» сошла лавина. Выжили трое туристов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Власти Бурятии ограничили доступ на Мунку-Сардык до 4 мая 2026 г.