Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR780,68+0,21%
Главная / Общество /

Спасатели нашли тело последнего погибшего при лавине в Бурятии

Ведомости

В Окинском районе Бурятии обнаружено тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на массиве Мунку-Сардык 24 апреля. Поисково-спасательные работы полностью завершены, сообщило агентство гражданской обороны и ЧС региона.

Тело нашли 30 апреля при обследовании участка площадью 100 кв. м. В поисках участвовали 13 спасателей: 8 из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 5 из Иркутской ПСС.

Группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» сошла лавина. Выжили трое туристов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Власти Бурятии ограничили доступ на Мунку-Сардык до 4 мая 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте