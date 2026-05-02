Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере
Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере. Об этом сообщает Telegram-канал Международного Союза КВН.
«В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», – говорится в посте.
По информации Telegram-каналов Mash и Shot, артистка перебегала трассу в неположенном месте, ее сбил автомобиль Toyota. От полученных травм она скончалась на месте. Рыбалко было 53 года.
Рыбалко родилась в 1973 г. Артистка стала чемпионом Высшей лиги в составе «Утомленных солнцем» в 2003 г. После чемпионства комиков активность команды снизилась, и она участвовала только в юбилейных играх