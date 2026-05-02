Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на Кубке мира
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на третьем этапе Кубка мира в Китае.
За сборную России выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки получили 260,0196 балла. На втором месте находится китайская команда с результатам в 243,9575 балла, на третьем – итальянская с 235,7576 балла.
Третий этап Кубка мира по синхронному плаванию проходит с 1 по 3 мая в Сиане.
13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила о решении допустить россиян и белорусов на взрослые турниры под национальными флагами. Также полностью восстановлено членство Москвы и Минска в организации.