Главная / Общество /

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на Кубке мира

Ведомости

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на третьем этапе Кубка мира в Китае.

За сборную России выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки получили 260,0196 балла. На втором месте находится китайская команда с результатам в 243,9575 балла, на третьем – итальянская с 235,7576 балла.

Третий этап Кубка мира по синхронному плаванию проходит с 1 по 3 мая в Сиане.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила о решении допустить россиян и белорусов на взрослые турниры под национальными флагами. Также полностью восстановлено членство Москвы и Минска в организации.

