Папа римский принял отставку главы католиков России Павла Пецци
На место Пецци временно назначили другого священнослужителя – епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии до тех пор, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу российских католиков.
Пецци родился в 1960 г. в Италии, в 1990-м был рукоположен во священники. В Россию он приехал в начале 1990-х и долгое время служил в Сибири – был деканом в Апостольской администратуре азиатской части России, а также главным редактором «Сибирской католической газеты». В 2000 г. в Риме защитил докторскую диссертацию по пастырскому богословию, посвященную Католической церкви и новой евангелизации в Сибири.
С 2004 г. Пецци преподавал в Петербурге, а затем стал ректором Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов». В 2007 г. его назначили главой Архиепархии Божией Матери в Москве с возведением в сан архиепископа-митрополита. С 2011 г. он также возглавлял Конференцию католических епископов России.