Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%MRKS0,476-0,1%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Общество /

Папа римский принял отставку главы католиков России Павла Пецци

Ведомости

Папа римский Лев XIV подписал отставку митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци. Об этом сообщила пресс-служба архиепархии. Архиепископ уходит по состоянию здоровья, он больше не может полноценно выполнять свои обязанности.

На место Пецци временно назначили другого священнослужителя – епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии до тех пор, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу российских католиков.

Пецци родился в 1960 г. в Италии, в 1990-м был рукоположен во священники. В Россию он приехал в начале 1990-х и долгое время служил в Сибири – был деканом в Апостольской администратуре азиатской части России, а также главным редактором «Сибирской католической газеты». В 2000 г. в Риме защитил докторскую диссертацию по пастырскому богословию, посвященную Католической церкви и новой евангелизации в Сибири.

С 2004 г. Пецци преподавал в Петербурге, а затем стал ректором Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов». В 2007 г. его назначили главой Архиепархии Божией Матери в Москве с возведением в сан архиепископа-митрополита. С 2011 г. он также возглавлял Конференцию католических епископов России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?