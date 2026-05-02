Папа римский принял отставку главы католиков России Павла Пецци

Пецци родился в 1960 г. в Италии, в 1990-м был рукоположен во священники. В Россию он приехал в начале 1990-х и долгое время служил в Сибири – был деканом в Апостольской администратуре азиатской части России, а также главным редактором «Сибирской католической газеты». В 2000 г. в Риме защитил докторскую диссертацию по пастырскому богословию, посвященную Католической церкви и новой евангелизации в Сибири.