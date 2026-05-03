Поезда на Калининград остановили из-за аварии в Литве
Движение транзитных поездов через Литву в направлении Калининграда временно приостановлено из-за аварии на литовской железной дороге. Об этом сообщили в госкомпании LTG.
Сбой в движении поездов произошел из-за ЧП. В Йесии (район Каунас) с рельсов сошла локомотивная колонна с четырьмя грузовыми вагонами, следовавшая в Дуйсбург. Последствия аварии устраняли всю ночь.
По предварительным данным, из-за инцидента также непроходимы две соседние дороги, поэтому движение в направлении Кибартая и Мариамполе также нарушено. Предполагается, что это затронет расписание 22 поездов. В общей сложности планировалось перевезти около 800 пассажиров. На части маршрута их пересадят на автобусы.