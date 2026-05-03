Пожар в Красноярском крае уничтожил девять домов
В селе Кучерово Красноярского края произошел крупный пожар, в результате которого сгорели девять двухквартирных домов, в которых проживали 42 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местных властей.
Ранее прокуратура края сообщала о 14 сгоревших домах, однако позже появились уточненные данные.
Пожар в Кучерово произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск) и из-за сильного ветра быстро охватил жилые дома и надворные постройки. Площадь возгорания составляет 800 кв. м.
Причиной пожара стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду. К тушению были привлечены 50 человек и 24 единицы техники, угроза ликвидирована.
По данным ведомства, пострадавших нет, размер причиненного ущерба устанавливается. Для пострадавших жителей развернут пункт временного размещения на базе Александровской школы. Большинство людей размещены у родственников. Одна местная жительница размещена в здании сельсовета, сообщил ТАСС глава округа Петр Малышкин.
По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова пострадавшим жителям оказывается необходимая помощь. С ними также работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания. По словам Котюкова, пострадавшие получат денежные выплаты.
Как уточняется, прокурор на месте координирует действия спасательных служб и продолжает следить за ходом установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).