В США разбился самолет со спортивной командой
В Техасе потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось четверо участников спортивной команды по пиклболу. О гибели всех находившихся на борту сообщил клуб Amarillo Pickleball Club в Facebook
По информации клуба, команда вылетела из Амарилло и направлялась в Нью-Браунфелс, где должен был пройти турнир в клубе Cranky Pickle. На борту находились пять человек, включая пилота, и никто не выжил. Позднее стало известно, что в полете у воздушного судна возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отмечала, что перед исчезновением с радаров самолет выполнял необычные маневры.
В связи с катастрофой запланированный турнир был отменен, сообщило издание Metro. Организаторы приняли решение не проводить соревнования в день гибели спортсменов.