Общество

Скончался председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев

Председатель государственного собрания (курултая) Башкирии Константин Толкачев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики.

По словам Хабирова, Толкачев тяжело болел в последние годы, но боролся с недугом, никогда не жаловался и «вел себя как офицер». Когда состояние спикера ухудшилось, он принял решение об сложной операции в федеральном медицинском центре имени Бурназяна. Толкачев скончался в ночь на 4 мая.

Глава Башкирии выразил соболезнования близким Толкачева. Он поручил исполняющему обязанности руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву организовать похороны председателя республиканского парламента.

Толкачев родился 1 марта 1953 г. в Кемеровской области. Окончил Рязанскую высшую школу МВД и Академию МВД СССР, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке. Трудовую деятельность начал в 1970 г. на Кузнецком металлургическом комбинате, с 1977 по 1996 гг. занимал руководящие должности в системе МВД, затем возглавлял Уфимский юридический институт МВД. С 1999 г. Толкачев являлся депутатом и бессменный председателем госсобрания Башкирии. Также работал в Совете Федерации. Является заслуженным юристрм РФ и Башкирии, награжден орденами Почета, «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Салавата Юлаева.

