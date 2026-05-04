Скончался председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев
Председатель государственного собрания (курултая) Башкирии Константин Толкачев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики.
По словам Хабирова, Толкачев тяжело болел в последние годы, но боролся с недугом, никогда не жаловался и «вел себя как офицер». Когда состояние спикера ухудшилось, он принял решение об сложной операции в федеральном медицинском центре имени Бурназяна. Толкачев скончался в ночь на 4 мая.
Глава Башкирии выразил соболезнования близким Толкачева. Он поручил исполняющему обязанности руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву организовать похороны председателя республиканского парламента.
Толкачев родился 1 марта 1953 г. в Кемеровской области. Окончил Рязанскую высшую школу МВД и Академию МВД СССР, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке. Трудовую деятельность начал в 1970 г. на Кузнецком металлургическом комбинате, с 1977 по 1996 гг. занимал руководящие должности в системе МВД, затем возглавлял Уфимский юридический институт МВД. С 1999 г. Толкачев являлся депутатом и бессменный председателем госсобрания Башкирии. Также работал в Совете Федерации. Является заслуженным юристрм РФ и Башкирии, награжден орденами Почета, «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Салавата Юлаева.