Певица Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет
Советская и российская певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.
«Сегодня пришла печальная весть – не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет», – написал он.
Ненашева была заслуженной артисткой России, лауреатом фестиваля «Песня года» и международных конкурсов, рассказал Малахов. Последнее появление артистки на телевидение было на его программе «Привет, Андрей!» в 2025 г.