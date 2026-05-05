ФАС добилась снижения цен на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в службе, снижение стоимости коснулось противоопухолевого препарата «Арейма» (международное непатентованное наименование (МНН) «Камрелизумаб»), лекарства для лечения анемии «Реблозил» (МНН «Луспатерцепт»), иммунодепрессанта «Арцерикс» (МНН «Гофликицепт») и противотуберкулезного препарата «Ракстеми» (МНН «Претоманид»). В ФАС подчеркнули, что снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа.
По данным антимонопольной службы, цена «Реблозила» оказалась на 24% ниже минимального уровня в референтных странах и на 48% ниже средней стоимости 2025 г., «Ареймы» – на 43% ниже минимальной зарубежной цены, «Арцерикса» – на 11% ниже средней цены в 2025 г., а «Ракстеми» – на 96% ниже минимального зарубежного уровня и на 24% ниже средней цены реализации прошлого года.
Препараты будут предоставляться пациентам в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатной помощи.