Наемника из Швеции заочно приговорили к 17 годам колонии
Наемник из Швеции Нильс Дальгрен, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, заочно приговорен к лишению свободы на 17 лет. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Его признали виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 359 УК РФ (обучение и участие наемника в вооруженном конфликте).
Как установило следствие, в июле 2023 г. Дальгрен прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион, где получил вооружение и экипировку. До октября 2025 г. он участвовал в боевых действиях, а также занимался подготовкой других наемников, обучая их минно-взрывному делу и тактике ведения боя, применявшимся против российских военнослужащих. По данным правоохранительных органов, сумма его вознаграждения превысила 2,4 млн руб. Дальгрен объявлен в международный розыск.
30 апреля Генпрокуратура сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Ирландии Риса Бирна к 13 годам колонии за участие в вооруженному конфликте в качестве наемника. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ и объявили в международный розыск. 10 февраля по той же статье Верховный суд ДНР признал виновным испанского наемника. 41-летнего Мордильо Альберто Арробе приговорили к 14 годам. С 2022 по 2025 г. он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России.