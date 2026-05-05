Погибла актриса клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова

Погибла актриса клипа «Девочка-война» Ксения ДобромиловаЕй было 34 года
Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу на песню «Девочка-война» от HammAli & Navai, погибла в ДТП с мотоциклом во время «фотоохоты». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на окружение артистки.
Добромилова работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. На последней такой встрече ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской.
«Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением и сбил ее», – рассказала собеседница агентства.
Добромилова родилась 22 декабря 1991 г. Выпускница Театрального колледжа имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра», Института теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Также работала фотографом и моделью.