Собянин: за ночь силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников
В течение ночи силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max.
В 03:02 мск Собянин проинформировал о ликвидации двух БПЛА, в 04:11 – об уничтожении еще одного. В 05:29 мэр сообщил, что российские военные нейтрализовали пять беспилотников, с помощью которых Киев намеревался ударить по российской столице.
Ночью Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково». На момент публикации материала мера продолжает действовать.