Всех горняков шахты «Алардинская» вывели на поверхность

В ноябре 2025 г. Сибирское управление Ростехнадзора ограничило работы на шахтах «Спиридоновская», «Алардинская» и им. С. М. Кирова («СУЭК-Кузбасс»), сообщал представитель ведомства Андрей Виль. В частности, на шахте «Алардинская» было выявлено превышение концентрации оксида углерода «из-за изоляционных перемычек изолированного выемочного участка лавы № 3-39». Работы там были остановлены на 90 дней по решению суда.