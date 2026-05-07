POSI986,6+0,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,59+0,13%RGBITR781,68+0,16%
Общество

Всех горняков шахты «Алардинская» вывели на поверхность

Ведомости

На поверхность выведены все работники шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По данным собеседника агентства, датчики зафиксировали превышение допустимого уровня газа, и в соответствии с требованиями промышленной безопасности 132 работника были выведены по запасным выходам. Пострадавших нет.

В ноябре 2025 г. Сибирское управление Ростехнадзора ограничило работы на шахтах «Спиридоновская», «Алардинская» и им. С. М. Кирова («СУЭК-Кузбасс»), сообщал представитель ведомства Андрей Виль. В частности, на шахте «Алардинская» было выявлено превышение концентрации оксида углерода «из-за изоляционных перемычек изолированного выемочного участка лавы № 3-39». Работы там были остановлены на 90 дней по решению суда.

