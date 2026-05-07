В Калуге убит чемпион России по многоборью Дмитрий Исаев
В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
В калужском спортивном клубе «Логово зверя», в котором Исаев работал тренером, подтвердили его гибель. «От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
По данным источника агентства, спортсмен был застрелен в ночь на 7 мая.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Подозреваемого в совершении убийства задержали, его допрашивают.